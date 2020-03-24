В Словакии археологи вскрыли пол церкви. А там монеты 18 века!

В Словакии при проведении реставрационных работ в средневековой церкви в городе Обишовце, недалеко от Кошице, под каменной плитой пола был обнаружен керамический сосуд с 500 монетами внутри.
Об открытии рассказывает The History Blog. Клад из 500 медных и серебряных монет начала XVIII века был обнаружен в фундаменте церкви, которая была снесена в XIX веке. На ее месте была возведена другая церковь, которая действует до сих пор. Монеты были обнаружены при проведении реставрационных работ.
Клад нашли после того, как был вскрыт пол. Археологи исследовали структуры, оставшиеся от снесенной церкви. Они-то и наткнулись на клад, который был спрятан под оригинальным каменным полом около западного входа в здание.
Большинство монет оказались местными. Данный регион является шахтерским. Медь, железо, серебро и драгоценные камни добывали здесь с момента прибытия венгерских племен в IX веке. В XV веке пять главных шахтерских городов, включая Кошице, объединились, чтобы продвигать свои политические и экономические интересы.
У них имелись собственные монетные дворы. На них чеканили монеты, которыми платили шахтерам. Однако в спрятанной керамической кружке были найдены и польские монеты. По датам на них ученые определили, что клад не мог быть спрятан ранее 1702 года.
Возможно, это сделал священник, поскольку тот период времени в этом регионе был крайне нестабильным. Можно только гадать, что с ним произошло. Понятно, что владелец клада вернуться за своим сокровищем не смог и никому о нем не сообщил.
В период, когда были спрятаны монеты, Словакия входила в состав королевства Венгрия, которым правили католики Габсбурги. Это королевство регулярно подвергалось нападениям со стороны Османской империи. В XVII веке мадьярские дворяне-протестанты, спасаясь от турецких солдат, перебрались в верхнюю Венгрию - современную Словакию.
Это изменило демографическую ситуацию в регионе, в котором протестантов стало большинство. Они вступили в союз с трансильванским принцем Иштваном Текели, чтобы свергнуть короля Леопольда I в 1670 году, а затем заключили союз с его сыном Имре Текели, поддержав его в восстании против Габсбургов в 1678 году.
Имре, которому помогал османский султан, взял под свой контроль территории в восточной и центральной Венгрии и создал княжество Верхняя Венгрия. К 1685 году он сумел победить Габсбургов, однако одновременно разозлил турков. Началась великая война между Османской империей и Священной лигой, которая завершилась в 1699 году. Габсбурги взяли Венгрию под контроль.
Крестьянская армия продолжала с ними сражаться. Так, в 1703 году венгерский принц Ракоци повел ее против Габсбургов, а затем он вступил в войну за испанское наследство. Восстание Ракоци продолжалось до 1711 года. Вероятно, именно тогда, когда в регионе было много религиозных и политических беспорядков, кто-то и спрятал монеты под полом церкви.
Кстати, ученые нашли в исторических источниках потенциального кандидата на роль владельца клада. До 1705 года указанная церковь находилась под контролем католиков. Приходским священником был поляк, слепой на один глаз. В конце XVII века во время восстания он покидал свой приход, но вернулся, когда волнения улеглись.
Известно, что в 1690-е годы он полностью ослеп, однако продолжать служить. Католическая церковь была разграблена в разрушена в 1705 году мятежниками. Три года после этого к ней никто не подходил. Что касается священника, то он был изгнан и вернулся в Польшу.
Старинные монеты, как показывает опыт, в последнее время находятся не так уж и редко. И вот наши публикации об этом:
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