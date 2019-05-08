В скорбящем Магадане не поняли поведения своего земляка Малахова

Уроженец города Апатиты (Мурманская область) и звезда российского телевидения Андрей Малахов выразил соболезнования землякам в связи с гибелью людей в загоревшемся при посадке SSJ100. Тем не менее телеведущий не стал посвящать свою передачу кошмару на рейсе SU1492, что разгневало жителей Заполярья, пишет «СеверПост».

На «Прямом эфире» с Малаховым обсуждали уход из жизни известной артистки Ирины Цывиной, а следующее шоу посвящено разводу футболиста Александра Кержакова с дочерью покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Пользователи в этой связи оставляют на странице журналиста разгромные комментарии, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что российские госканалы не стали менять сетку вещания из-за гибели десятков людей при жесткой посадке лайнера «Аэрофлота» в «Шереметьево».

5 мая Sukhoi Superjet с 73 пассажирами и пятью членами экипажа, вылетевший в Мурманск, вернулся в московский аэропорт из-за экстренной ситуации на борту. В ходе аварийной посадки самолет загорелся. Выжили только 37 человек. Среди 41 жертвы 26 — жители Мурманской области. Также погиб бортпроводник Максим Моисеев, пытавшийся открыть люк в объятом пламенем хвосте авиалайнера.

По инф. rosbalt.ru

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