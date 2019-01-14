В Сызрани учительница серьезно пострадала, разнимая драку восьмиклассников

Следователи МВД начали проверку случая в одной из школ Сызрани, где учительница физкультуры получила сильный удар кулаком в лицо, вступившись за ученика.

Местные СМИ пишут, что 10 января прямо во время урока подрались восьмиклассники. Молодая учительница заслонила собой жертву избиения и один из ударов пришелся ей в лицо. Женщина потеряла сознание, а мальчика продолжили избивать одноклассники. Он получил черепно-мозговую травму и сильный ушиб спины. Оба пострадавших госпитализированы — у женщины сотрясение мозга.

По данным КТВ-Луч, пострадавший 15-летний подросток — известный в Сызрани игрок в хоккей на траве.

Полиция ведет проверку. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по телефону поблагодарил учителя за смелость. «Она своими действиями защитила детей от серьезных травм», — заметил глава региона.

По инф. rosbalt.ru

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