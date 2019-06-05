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В школе Красноярска появится класс для детей, мечтающих... работать за решёткой
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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В красноярской школе появится класс с весьма неожиданным профилем.  Дети под кураторством сотрудников регионального ГУФСИН будут расширенно изучать историю, общество и право — предметы, которые понадобятся им для поступления в учебные заведения ФСИН России.

В школе Красноярска появится класс для школьников, мечтающих работать за решёткой

При этом преподавать профильные предметы будут сотрудники межрегионального учебного центра ГУФСИН, сотрудники отделения профессиональной служебной подготовки и сотрудники отдела спецназа, сообщает НГС24.

Для успешного зачисления у претендентов должны быть хорошие оценки по русскому языку, истории и обществознанию. Полезно будет приложить документы, подтверждающие достижения в спортивной, военно-патриотической и научно-исследовательской деятельности.

О выборе образования ребёнка действительно нужно задумываться заранее. Мы живём в обществе, где всё меняется с космической скоростью и те заветы, которым следовало наше поколение, оказываются в нынешнее время не всегда неактуальными. Надо чаще прислушиваться к советам, которые дают, например, в Роструде, ведь там специалисты точно отслеживают ситуацию на рынке труда.Например, глава ведомства Всеволод Вуколов этой весной заявил, что люди нужны в производстве, строительстве, недвижимости и здравоохранении. Любопытно, что целых 450 тысяч вакансий (почти половина от общего числа) приходятся на сферу производства, так что не стесняйтесь рекомендовать чисто рабочие профессии своим внукам.

По инф. rosbalt.ru

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