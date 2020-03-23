В школах начались каникулы. Нынче аж трехнедельные

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
В это время Министерство просвещения и Рособрнадзор займутся организацией дистанционного обучения и обеспечением методической поддержки этих вопросов.
Некоторые рекомендации по организации онлайн-уроков уже опубликованы на сайте Минпросвета. В частности, длительность уроков рекомендуется сократить до 30 минут, учителям предлагают создавать «простейшие ресурсы и задания» для учеников, а оценки и анализ работ проводить «в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций».
В городах и поселениях, которые находятся рядом с Байкалом, предлагают ввести запрет на продажу моющих средства, в которых содержится пять или больше процентов фосфатов. Это нужно, чтобы фосфор не попадал в озеро вместе со сточными водами и не позволял размножатся водорослям, которые превращают кристально чистое прибрежье в болото, убеждены депутаты Госдумы Николай Валуев и Николай Будуев, которые разработали соответствующий законопроект и планируют внести его в палату в апреле. Научным консультантом стал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.
Для машин класса «премиум» и «престиж» созданы отличные шины. Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин итальянская компания Pirelli не так давно представила новинку в сегменте зимних шин шипованных. Она адресована авто классов «премиум» и «престиж».
Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Дети воронежских чиновников отдыхали по путевкам, предназначенным инвалидам и малоимущим. Теперь в этом деле разбираются сотрудники прокуратуры. (Узнав о таком, так и хочется всплеснуть руками и выругаться. В самом деле, чиновники в погоне за выгодой порой уж очень сильно перегибают палку. И пусть взятки они не берут, но возможности что-то отхватить не упускают, пусть речь идет о детских путевках.- прим. МГ.)
Серия сильнейших за последние 140 лет землетрясений произошла 22 марта в хорватском Загребе. Первые толчки жители Загреба ощутили в 6:24 утра и начали быстро покидать свои дома. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, в том числе, 15-летняя девочка, которая находится в реанимации, сообщает ТАСС.
На фоне пандемии коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Мера начнет действовать с 23 марта, сообщили в Росавиации. Есть у нас и у другие новости на эту тему. Так, во Франции за нарушение карантина оштрафовали уже десятки тысяч человек, а в Чехии и Черногории появились первые умершие от инфекции. На фоне этого замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула предположил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.
С воскресенья 22 марта во всех храмах и церквях РПЦ будут читать специальные молитвы против коронавируса. Текст молитв утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, информация об этом появилась на сайте Московского патриархата.
Взгляд со стороны на происходящее в России (можно отмахнуться, как от вражеской пропаганды!): "В России тоже растет число жертв коронавируса. Президент Путин преуменьшает его опасность. Он не хочет ставить под угрозу свой ловкий конституционный ход. В борьбе между автократом и вирусом, вероятно, придется уступить вирусу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В Белогородской области во всех храмах ежедневно пять раз в день не более трех минут будет звучать колокольный звон. Такие «меры духовной защиты» от коронавируса приняло духовенство, следует из сообщения на сайте белгородской митрополии.
Московский оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением нового коронавируса, информирует о том, что городские лаборатории в сутки будут делать 10 тыс. тестов на эту инфекцию — примерно вдвое больше, чем ранее.
Уголовная ответственность грозит главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая в марте побывала в Испании, но скрыла этот факт и вышла на работу. Спустя неделю после возвращения у женщины нашли коронавирус: она почувствовала себя плохо и была госпитализирована (напомним, всем прибывающим из охваченной эпидемией Европы предписан режим самоизоляции... А тут речь идет даже не о дурочке-туристочке, а о профессионале именно в области эпидемий! Уму непостижимо... - прим. МГ).
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