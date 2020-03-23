В школах начались каникулы. Нынче аж трехнедельные

В российских школах с 23 марта начинаются каникулы, которые продлятся до 12 апреля из-за борьбы с распространением коронавируса.

В это время Министерство просвещения и Рособрнадзор займутся организацией дистанционного обучения и обеспечением методической поддержки этих вопросов.

Некоторые рекомендации по организации онлайн-уроков уже опубликованы на сайте Минпросвета. В частности, длительность уроков рекомендуется сократить до 30 минут, учителям предлагают создавать «простейшие ресурсы и задания» для учеников, а оценки и анализ работ проводить «в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций».

Кстати, по теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 266 тыс. человек, скончались более 11 тыс. скончались. В России официально известно о 367 заболевших.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...