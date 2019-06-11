В Североуральске выкинутого из окна малыша спас случайный прохожий

В Североуральске Свердловской области случайный прохожий спас грудного ребенка, которого пьяный молодой человек выбросил из окна.

Как сообщили в СК РФ, вечером 6 июня мать мальчика вышла в магазин, оставив трехмесячного младенца на попечение выпившего гостя. Пьяный мужчина разбил стекло и вывесил ребенка, собираясь сбросить. Хорошо, что это был первый этаж. На звон стекла прибежал 44-летний прохожий. Он успел поймать малыша на руки.

Младенец был доставлен в больницу, но медики уже установили, что никаких травм мальчик не получил.

Злоумышленник задержан. Против него возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Рассматривается вопрос о дальнейшем нахождении ребенка в семье.

Мужчину, который спас жизнь младенцу, планируется поощрить.

Некоторые другие ужасные истории с малышами, страдающими из-за глупости и жестокости взрослых:

По инф. rosbalt.ru

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