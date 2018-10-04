В Северной столице — кадровые перемены "на самом верху"

Выборы губернатора Петербурга после отставки Георгия Полтавченко пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Он добавил, что выборы губернатора северной столицы были запланированы на следующий год. Накануне же глава государства принял отставку действовавшего губернатора и назначил на эту должность, как это нынче принято, "врио" - им стал представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Как сообщает РИА Новости, Булаев отметил, что выборы в Петербурге состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года, этот день выпадает на 8-е число. Поскольку плановые выборы должны были пройти и так — то «никаких неожиданностей в их подготовке нет и быть не может». Булаев также уверен, что в бюджете Петербурга есть деньги на эти выборы, а горизбирком уже готовится в этим выборам, как и к муниципальным.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Полтавченко и назначил врио губернатора Петербурга полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

При этом Путин предложил врио губернатора Александру Беглову поработать до сентября 2019 года, а затем самому принять решение, выдвигать ли свою кандидатуру на выборы. По словам Путина, «к сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе».

***

В Петербурге уже ощущалась определенная усталость от губернатора Георгия Полтавченко, поэтому ему следовало уйти, считает политолог Роман Романов.

«Несмотря на то, что СМИ отправляли Полтавченко в отставку по несколько раз в году, когда отставка случилась в реальности — все восприняли ее как неожиданность. В нынешней ситуации это, скорее, правильное решение: в городе ощущалась определенная усталость от действующего губернатора, независимо от того, что там показывала электоральная социология и политологические рейтинги», — заявил Романов корреспонденту «Росбалта».

Эксперт назвал назначенного на место Полтавченко Александра Беглова «фигурой заметной и авторитетной», но добавил, что губернаторское кресло ему пока не гарантировано, так как «ситуация турбулентная».

«Александр Беглов — не чужой для Петербурга и всего Северо-Запада человек. Его тут знают, он пользуется авторитетом в политических и предпринимательских кругах. Если говорить о губернаторских перспективах Беглова, то есть два сценарных варианта. Вариант первый — он становится губернатором. Доводы в пользу такого сценария — его большой опыт работы в Петербурге и федеральном центре, включенность в жизнь города. Это уверенный и жесткий управленец и администратор. Довод против — возраст (все-таки сейчас тренд на более молодых) и непубличность, закрытость. В ходе избирательной кампании эти проблемы придется решать. Вариант второй — Беглов в губернаторы не идет, но обеспечивает трансфер власти к новому губернатору. В этом сценарии все предыдущие недостатки сразу становятся достоинствами, тем более, что Беглову уже приходилось быть в этой роли — обеспечивать трансфер власти от Яковлева к Матвиенко», — считает Романов.

Политолог считает, что единого оппозиционного кандидата сейчас в городе нет.

«Оппозиция традиционно расколота. Шансы Бориса Вишневского, заявлявшего о губернаторских амбициях, невелики, он не соберет даже всех оппозиционных голосов. Участие в выборах Ксении Собчак будет выполнять совершенно другую функцию. У Собчак — сильная и активная, но небольшая фан-группа с некоторым потенциалом для расширения и один из самых высоких антирейтингов в стране. Если Собчак включается в губернаторские выборы Петербурга, это придаст им драйва, чувства борьбы — и заодно будет мотивировать избирателей приходить и голосовать против Собчак за другого кандидата. То есть, самим фактом участия она повышает вероятность избрания провластного кандидата», — сказал эксперт.

Романов добавил, что шанс для петербургской оппозиции просочиться в городскую политику еще есть. Но за год до выборов может измениться очень многое. Предстоит еще схватка на муниципальном уровне, менее публичная, но важная для кандидатов в губернаторы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ