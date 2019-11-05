В схватке охотника и уссурийского тигра человеку удалось выжить

В Приморье охотник получил травмы при нападении амурского тигра. Мужчине потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, пострадавший смог отпугнуть зверя несколькими выстрелами в воздух, сообщает пресс-служба краевого УМВД. По информации ведомства, тигр напал на человека в лесу близ села Кроуновка на территории охотхозяйства.

Уссурийское МВД уточняет, что пострадавший имеет разрешение на охоту и использует зарегистрированное оружие.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. На российском Дальнем Востоке по данным 2015 года обитает не менее 540 особей.

Драматичные истории о встречах человека и дикого зверя - по-прежнему будоражат воображение, как и... пятьсот лет назад (если бы тогда еще интернет был):

По инф. rosbalt.ru

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