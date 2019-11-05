ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В схватке охотника и уссурийского тигра человеку удалось выжить
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Приморье охотник получил травмы при нападении амурского тигра. Мужчине потребовалась госпитализация.

© CC0 В Приморье охотник получил травмы при нападении амурского тигра. Мужчине потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба краевого УМВД. По информации ведомства, тигр напал на человека в лесу близ села Кроуновка на территории охотхозяйства. По предварительным данным, пострадавший смог отпугнуть зверя несколькими выстрелами в воздух. Уссурийское МВД уточняет, что пострадавший имеет разрешение на охоту и использует зарегистрированное оружие. Амурский тигр занесен в Красную книгу. На российском Дальнем Востоке по данным 2015 года обитает не менее 540 особей. Эксклюзивные новости и статьи читайте на нашем Telegram-канале «Источники Росбалта». Обсудить По теме Тигры растерзали известного дрессировщика в Италии В Оренбуржье тигрица покусала вора, пытавшегося украсть из клетки детеныша Жителя Приморья, пострадавшего от нападения тигра, могут посадить на 4 года Тигра, напавшего на человека в Приморье, ловить не будут В Приморье тигр набросился на охотников ₽ Арахисовая паста BOMBBAR Узнать больше bombbar.ru Вкусные арахисовые, миндальные пасты! Узнать больше myprotein.ru Лучшее за неделю СМИ: Рядового, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа Анатомия слухов: Киев уже фактически сдан СМИ: В борьбе против «Северного потока-2» победила Украина В Ульяновской области официально разрешат охотиться на собак и кошек В Петербурге в день концерта памяти Ирины Богачевой скончалась ее дочь, пианистка Елена Гаудасинская

По предварительным данным, пострадавший смог отпугнуть зверя несколькими выстрелами в воздух, сообщает пресс-служба краевого УМВД. По информации ведомства, тигр напал на человека в лесу близ села Кроуновка на территории охотхозяйства.

Уссурийское МВД уточняет, что пострадавший имеет разрешение на охоту и использует зарегистрированное оружие.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. На российском Дальнем Востоке по данным 2015 года обитает не менее 540 особей.

Драматичные истории о встречах человека и дикого зверя - по-прежнему будоражат воображение, как и... пятьсот лет назад (если бы тогда еще интернет был):

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 