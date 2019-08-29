В Саратовской области — вспышка мышиной лихорадки. Идет следствие в поисках виновных...

В Саратовской области с весны мышиной лихорадкой заболели около 1,5 тыс. человек, зафиксирован смертельный случай.

Следственные органы расследуют уголовное дело в связи с возможной халатностью местных чиновников.

Как сообщает сайт СК России по Саратовской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, с 2018 года по июль 2019 года чиновники из органов власти Саратовской области и Саратова, ответственные за дератизационные мероприятия (уничтожение грызунов), ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Из-за этого многие местные жители заразились так называемой «мышиной лихорадкой» – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Один человек скончался.

Сейчас следователи допрашивают пострадавших и чиновников. Документация, касающаяся дератизации, изъята.

Как сообщает «Взгляд-Инфо», с начала мая диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» лабораторно подтвержден более чем у 1 тыс. 400 человек. Одна женщина скончалась, попав в больницу в критическом состоянии.

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По инф. rosbalt.ru

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