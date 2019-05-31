В Саратове — вспышка «мышиной лихорадки»

Более 400 человек в Саратовской области попали в больницы с симптомами геморрагической лихорадки. Накануне стало известно, что одна из пострадавших женщин скончалась от болезни.

Как передает ИА «Взгляд-Инфо», ссылаясь на данные Минздрава региона, госпитализированы более 400 саратовцев с симптомами лихорадки, и 112 случаев заражения ГЛПС уже подтверждены.

Представитель регионального минздрава Александр Колоколов уточнил, что недавно в одну из больниц Саратова поступила пациентка — она была уже в критическом состоянии с подозрением на «мышиную лихорадку». Через несколько часов она скончалась — врачи ничего не смогли сделать. Уже потверждено, что причиной смерти стала именно геморрагическая лихорадка.

Врачи считают, что если бы женщина обратилась в больницу раньше, летального исхода можно было бы избежать.

По инф. rosbalt.ru

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