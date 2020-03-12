В Саратове освободили подростков, затевавших массовое убийство в школе

В Саратове один из подозреваемых в подготовке массового убийства школьник отпущен из СИЗО под домашний арест, второй выпущен на свободу с ограничениями. Такое решение принял Саратовский областной суд.

Отпущен на свободу с ограничениями 15-летний подросток: до 20 апреля ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, выходить в ночное время на улицу и общаться со свидетелями по делу. Второй подросток переведен под домашний арест.

Напомним, что 26 февраля в региональном УФСБ сообщили о задержании двух подростков по подозрению в подготовке массового убийства в школе № 14 Саратова. Подростки признались, что задумались о преступлении еще год назад, а совершить его планировали в мае. Школьники хотели убить не менее 40 человек. Было возбуждено дело о приготовлении к массовому убийству.

После встречи с членами ОНК, арестанты отказались от своих первоначальных показаний, заявив о невиновности.

Еще новости из Саратова - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...