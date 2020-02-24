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В сантиметре от смерти: девушка чудом выжила, попав под автобус
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2020 г.
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Удивительный инцидент произошел в Азове Ростовской области. На остановке городского транспорта девушка угодила под колеса автобуса, но выжила, пишет Bloknot-rostov.

В сантиметре от смерти: девушка чудом выжила, попав под автобус

Момент запечатлели камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован на YouTube-каналах местных СМИ.

На кадрах видно, как девушка, пошатнувшись, оступается и падает на проезжую часть. А в этот момент мимо остановки мчится автобус. Голова девушки оказывается буквально в паре сантиметров от колес транспорта. Однако автобус проезжает, девушка поднимается и продолжает свой путь.

  • Еще различные наводящие на размышления случаи встреч со Смертью (иной раз счастливые!)  — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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