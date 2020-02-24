В сантиметре от смерти: девушка чудом выжила, попав под автобус

Удивительный инцидент произошел в Азове Ростовской области. На остановке городского транспорта девушка угодила под колеса автобуса, но выжила, пишет Bloknot-rostov.
Момент запечатлели камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован на YouTube-каналах местных СМИ.
На кадрах видно, как девушка, пошатнувшись, оступается и падает на проезжую часть. А в этот момент мимо остановки мчится автобус. Голова девушки оказывается буквально в паре сантиметров от колес транспорта. Однако автобус проезжает, девушка поднимается и продолжает свой путь.
Еще различные наводящие на размышления случаи встреч со Смертью (иной раз счастливые!) — по ссылке.
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22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
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В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
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