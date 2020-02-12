В Самаре больную раком женщину каждый день гоняют в онкодиспансер за таблеткой. Нормально?!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с онкобольной из Самары, которая вынуждена ежедневно ездить в онкоцентр за одной таблеткой.

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С ноября 2018 года мать маленького ребенка пытается бороться с раком легких, и сейчас болезнь развилась до четвертой стадии. Чтобы облегчить симптомы, женщина принимает дорогой препарат «Тагриссо», стоимость которого достигает 167 тыс. рублей за 10 таблеток. Сначала она покупала таблетки за свой счет, но недавно узнала, что его можно получать по льготе.

В онкоцентре ей сообщили, что ближайшая закупка будет только в конце января, однако в назначенный день препарат не завезли, и пришлось ждать еще почти неделю.

Женщине с сильной болью с ребенком на руках пришлось ходить по кабинетам и сидеть в очередях. В итоге ей выдали первое бесплатное лекарство, но за каждой таблеткой ежедневно нужно приезжать к 9 утра.

Конечно же, никуда такое не годится. Человек, который столкнулся с онкологией, в праве рассчитывать на оперативное и качественное лечение, гуманное отношение, а по факту что? Каждодневные поездки точно на пользу ослабленному болезнью организму не идут. А между тем число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год на учет в онкодиспансер встают около 600 тысяч человек, а врачей-онкологов в регионах страны катастрофически не хватает несмотря на принятое решение о доплатах за своевременно поставленные диагнозы. Сможет ли как-то исправить ситуацию новый министр здравоохранения Мурашко? Хочется верить, но... обольщаться на сей счет нельзя.



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По инф. rosbalt.ru

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