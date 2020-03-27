В садике Петербурга умерла 3-летняя девочка... что же стряслось-то?!

Трехлетняя девочка скончалась в детском саду Калининского района Петербурга 26 марта. Следователи подозревают сотрудников учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло смерть по неосторожности.

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Заведено уголовное дело. Предполагается, что ребенок получил травму во время прогулки на детской площадке.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — рассказали в пресс-службе СК России по Петербургу.

Расследование продолжается. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Увы, но отправляя детей в школы и детские сады, оказывается, не всегда можно быть уверенными, что они будут находиться в таких учреждениях в безопасности. Тут и человеческий фактор сказывается, и стечение обстоятельств порой. И нет ничего страшнее, чем прийти за ребенком или внуком в сад, и узнать, что его больше нет, но так случается, это - жизнь.

А порой бывает, что воспитательницы просто перегибают палку в отношении воспитанников:



По инф. rosbalt.ru

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