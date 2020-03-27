ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

В садике Петербурга умерла 3-летняя девочка... что же стряслось-то?!
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Трехлетняя девочка скончалась в детском саду Калининского района Петербурга 26 марта. Следователи подозревают сотрудников учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло смерть по неосторожности.

В садике Петербурга умерла 3-летняя девочка... что же стряслось-то?!

Заведено уголовное дело. Предполагается, что ребенок получил травму во время прогулки на детской площадке.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — рассказали в пресс-службе СК России по Петербургу.

Расследование продолжается. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Увы, но отправляя детей в школы и детские сады, оказывается, не всегда можно быть уверенными, что они будут находиться в таких учреждениях в безопасности. Тут и человеческий фактор сказывается, и стечение обстоятельств порой. И нет ничего страшнее, чем прийти за ребенком или внуком в сад, и узнать, что его больше нет, но так случается, это - жизнь.

А порой бывает, что воспитательницы просто перегибают палку в отношении воспитанников:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 