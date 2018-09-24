В Рязани людям навязывали незаконную страховку за ЖКХ. А может не только там?

Жителей Рязани предупредили о незаконной страховке при оплате коммунальных услуг.

«Рязанским УФАС России принято к рассмотрению заявление Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, в котором сообщается о навязывании жителям г. Рязани страховых услуг при оплате ЖКУ в отделениях „Почты России“ Рязанской области, — говорится в сообщении регионального УФАС. — При оплате коммунальных платежей операторы по умолчанию, без уведомления граждан, заключают договор страхования. Проверяя чек, клиенты обнаруживают, что помимо комиссии за осуществляемый перевод оператором внесена плата за услугу страхования в пользу ООО „ВТБ Страхование“ в размере 45 рублей».

Всех, кто столкнулся с подобными действиями, просят направить обращение в региональное УФАС с обязательным приложением документов, фиксирующим факт возможного нарушения антимонопольного законодательства.

По инф. rosbalt.ru

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