В российских школах появятся "старшие" и "ведущие" учителя

В российских школах могут ввести две новые должности — старший учитель и ведущий учитель​. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Пока не очень понятно, как это скажется на серьезных проблемах российского среднего образования - тут, наверное, должны будут сказать свое слово профессионалы-практики...

Старшим учителем сможет стать педагог со стажем не менее пяти лет, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, первую или высшую квалификационную категорию по должности «учитель». Ожидается, что старший учитель будет координаровать педагогов в работе над образовательными программами общего образования, которые учитывали бы особенности обучающихся, а также заниматься методическим сопровождением деятельности педагогов.

Что касается ведущего учителя, то на эту должность сможет претендовать человек с высшим образованием по укрупненной группе направлений подготовки «Образование и педагогические науки» и профилю преподаваемого предмета, с дополнительным образованием, высшей квалификационной категорией, стаж работы учителем должен составлять не менее десяти лет. Ведущий учитель должен будет заниматься интеграцией профессиональной деятельности педагогических работников (учителей, психологов, дефектологов и социальных педагогов) и педагогическим наставничеством.

По инф. rosbalt.ru

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