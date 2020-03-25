В российских больницах не хватает масок и антисептиков

Работники медицинских учреждений страдают от нехватки масок и других средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса среди медиков, проведенного в Instagram инфекционистом Дарьей Паниевой.

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Напомним, ранее в интернете была создана петиция с требованием к президенту Владимиру Путину и правительству РФ отправить военных врачей и военную помощь не в Италию, а в российские регионы. Автор потребовал, чтобы президент, правительство, Минобороны сосредоточили все усилия на подготовке российских медучреждений к росту числа зараженных коронавирусом.

«Нет масок и перчаток!!!» — написали из детской реанимации Челябинска. «Нет никаких средств защиты, шьем маски из марли», — сообщили из детской поликлиники Ханты-Мансийска. «Ничего нет, ни масок, ни антисептиков, ничего», — сообщили из медучреждения в Калуге. «Маски сказали шить самим из марли», — рассказали медики из Коломны. «Ни масок, ни перчаток. Про респираторы молчу», — передали из клиники Самарского ГМУ.

Похожая информация с жалобами на нехватку средств индивидуальной защиты поступила от медиков Саратовской, Воронежской, Владимирской, Тюменской, Рязанской, Свердловской, Ивановской, Ульяновской, Томской, Волгоградской, Амурской, Ростовской, Нижегородской, Курганской, Липецкой, Смоленской, Калининградской, Кемеровской областей, Алтайского, Пермского, Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского, Красноярского краев, Крыма, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Удмуртии.

Автор блога констатировала, что медучреждений, работники которых обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты, мало, а по всей стране в этом плане сохраняется напряженная обстановка. Она напомнила коллегам, что ВОЗ в таких случаях рекомендует закрывать лица шарфами и банданами. Также медик обратилась к гражданам, которые успели закупить маски в аптеках, с просьбой передать их в учреждения здравоохранения.

По инф. rosbalt.ru

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