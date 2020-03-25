В России взлетели вверх продажи презервативов. Оно и объяснимо, так ведь?

Продажи презервативов в России за последнюю неделю резко увеличились, а крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент.(Возможно, таким вот образом Россия хотя бы частично решит проблему демографии? Шутим, но и такого расклада исключать нельзя, ведь, может быть, в будущем все будут говорить о детях, зачатых во время великого коронавирусного карантина . - прим. МГ.)

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Эксперты аналитической компании DSM Group проанализировали розничные продажи презервативов за первые 11 недель 2020 года и сравнили их с аналогичными данными за 2019 год. За минувшую неделю в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на 161 млн рублей, сообщает газета «Известия».

При этом за 11 первых недель прошлого года продажи составили 477 тыс. упаковок. Тогда общая стоимость проданных презервативов оценивалась в 122 млн рублей. Прирост в денежном выражении составил 31,8%.

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Стоит отметить, что ввиду пандемии и большого числа людей, находящихся на карантине, крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент, чтобы мотивировать людей соблюдать домашнюю самоизоляцию и сдержать распространение пандемии COVID-19.

«PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом», — сказано в сообщении PornHub, пишет Polit.ru.

Премиум-контент будет доступен бесплатно до 23 апреля.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Случаи заражения зафиксированы уже более чем в 170 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило 370 тыс. человек, скончались 16,5 тыс. человек. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Она оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали такие отрасли, как, в частности, торговля, транспорт и туризм.

В России к данному моменту диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом. В связи с опасениями дальнейшего распространения заболевания гражданам рекомендуют переждать пик эпидемии дома на карантине, к тому же многие компании и предприятия разрешают сотрудникам работать на «удаленке».

По оценкам Минтруда РФ, примерно 100 тыс. человек в России уже находятся в режиме неполной занятости. Как заявил сегодня замглавы ведомства Всеволод Вуколов, в нашей стране неполной занятость считается, если работник трудится меньше обычной продолжительности рабочей недели, то есть меньше 40 часов.

Тем временем в Великобритании из-за коронавируса взлетели на 2000% продажи детской иллюстрированной книги про маленькую принцессу и важность мытья рук.

Произведение Тони Росса под названием «Я не хочу мыть руки!» впервые было издано в 2001 году. В нем главную героиню постоянно просят мыть руки после различных занятий и объясняют, почему это важно.

Добавим, что сам автор книги сейчас находится дома в самоизоляции. Причем он заявил, что не ожидал взлета популярности своего произведения.

По инф. rosbalt.ru

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