В России впервые за 4 года стало больше фальшивых денег. Будем начеку!

Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
Причем рост выявленных фальшивых дензнаков в 2019 году произошел впервые с 2014 года.
Впрочем, констатирует регулятор, «уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении».
В прошлом году, отмечает ЦБ, больше всего было обнаружено поддельных 5-тысячных (28 тыс. 668) и 1-тысячных (8 тыс. 602) банкнот, меньше всего — 10-рублевых (3).
Расскажем одну из последних историй про фальшивые деньги. В феврале в Москве женщина стала жертвой мошенника при продаже своего смартфона iPhone XS стоимостью 50 тыс. рублей. После того, как женщина разместила объявление о продаже своего телефона, с ней связался неизвестный мужчина и договорился о встрече на улице Тверская Застава. В итоге, «покупатель» осмотрел телефон, передал женщине 50 тыс. рублей купюрами по 5000 рублей, после чего спустился в метро. О том, что ее обманули, женщина узнала, когда решила положить деньги на свой банковский счет: банкомат не принял ни одну купюру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Чтобы подобных историй было меньше, напомним основные официальные признаки настоящей крупной купюры, которые отличают ее и от любой фальшивки, и от «билета банка приколов»:
1. у банкнот в 1 и 5 тысяч рублей гербы (Ярославля и Красноярска соответственно) переливаются яркой блестящей полосой при наклоне;
2. на просвет на белом поле у края банкноты должны быть видныводяные знаки, а под вышеупомянутыми гербами городов – «проколотый» мелкими дырочками номинал;
3. знак Банка России в верхнем левом углу, надпись «Билет Банка России» вверху справа и номинал купюры внизу справа («тысяча рублей» или «пять тысяч рублей») должны быть рельефными, то есть выступать над поверхностью на ощупь.
4. Кроме того, «Билеты банка приколов», как правило, нетрудно отличить на ощупь и без поиска рельефных элементов. Дело в том, что настоящие деньги делают из особой бумаги, а шуточные печатают на обычной матовой или даже глянцевой – она не шероховатая, но на ней очень хорошо видны блики.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
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