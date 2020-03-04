В России впервые вычислили самые умные города

Уровень IQ городов впервые подсчитан в России. Минстрой представил рейтинг цифровизации городского хозяйства.

Рейтинг самых умных городов России возглавила Москва

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Индекс подсчитан для 191 российского города — это крупные населенные пункты и ряд пилотных городов. Максимальное число баллов — 81,19 — ожидаемо набрала Москва. Второе место среди крупнейших городов заняла Казань (52,58 балла), которая обогнала Санкт-Петербург (50,37 балла).

Среди 63 крупных городов-участников рейтинга «призовые» места заняли Химки (66,32 балла), Балашиха (59,38) и Тюмень (58,31). Тройка лидеров среди больших городов — Реутов, Серпухов, Электросталь. В категории «административные центры» верхние строчки рейтинга заняли Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.

При составлении рейтинга использовалось 47 показателей по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис и др. Методика подсчета индекса разрабатывалась Минстроем совместно с МГУ.

Подсчет индекса проходил во второй половине 2019 года, он оценивает результаты цифровизации городского хозяйства за 2018 год. В будущем «IQ городов» будет синхронизирован с Индексом качества городской среды.

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