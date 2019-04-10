В России упал и падает дальше "коэффициент брачности". Женяться меньше, проще говоря

Количество зарегистрированных браков в России по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс.

Напомним, все это не просто "досужая статистика", проблемы демографии в России действительно актуальны: настолько, что недавно тревогу за судьбу русского населения страны выразила Православная церковь. А власти оправдывают недостатком рабочих рук такие неоднозначные процессы как привлечение мигрантов и повышение пенсионного возраста.

Об этих цифрах говорится в материалах Росстата. При этом в 2017 году было зарегистрировано 1,05 млн браков, указали в новом мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения эксперты РАНХиГС.

Так, согласно статистическим данным, "коэффициент брачности", то есть число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения, в 2018 году составил 6,2. Годом ранее этот показатель составлял 7,2. Данный коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года. Тогда соответствующий показатель составлял те же 6,2.

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамили Хасановой, общий коэффициент брачности существенно зависит от возрастной структуры населения. Как пояснила эксперт в беседе с РБК, сегодня браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы. Таким образом, общий коэффициент брачности снижается. Собеседница издания прогнозирует дальнейшее снижение количества регистрируемых браков в ближайшие годы.

Директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, со своей стороны, указал, что число рождений после падения в 1990-е годы постепенно начало повышаться с начала 2000-х годов. По его словам, когда родившееся в нулевые поколение начнет входить в возраст заключения браков, тогда повысится и коэффициент брачности. Вишневский отметил, что повышения соответствующего показателя следует ожидать с середины 2020-х годов.

Что касается статистики по разводам, то число зарегистрированных разводов по итогам прошлого года снизилось на 4,5%, составив 584 тыс. Общий коэффициент разводимости уменьшился по сравнению с 2017 годом до 4 разводов на 1000 населения. Это минимальное значение показателя с 1990 года. Коэффициент соотношения разводов и браков (количество разводов на 1000 браков) в связи с более резким сокращением числа браков вырос до 637. Это максимум с 2004 года.

По инф. rosbalt.ru

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