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В России станет проще с получением детских пособий
По инф. rosbalt.ru   
13 Мая 2019 г.
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С 12 мая получить пособия на первого и второго ребенка в России станет проще. Вступил в силу закон, по которому для этого теперь не нужна даже временная регистрация.

В России станет проще с получением детских пособий

Заявление можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.

Закон был подписан президентом 1 мая.

  • Напомним, пособие выплачивается семьям со среднедушевым доходом менее полутора прожиточных минимумов. Величину устанавливают местные власти для каждого региона. После рождения второго и последующих детей семья получает единовременную выплату в 453 тыс. руб. Программа рассчитана до 2021 года.
Стоит напомнить также, что меры по поддержке материнства и детства, предпринимаемые властями - совершенно необходимы и естественны (т.е. их не надо воспринимать как "великое благодеяние"). Россия переживает демографический кризис. Если не внедрять меры по стимулированию рождаемости (а она падает) - то рано или поздно власти лишатся своей "кормовой базы", народа (ради которого, теоретически, существует государство).

По инф. rosbalt.ru

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