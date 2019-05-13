В России станет проще с получением детских пособий

С 12 мая получить пособия на первого и второго ребенка в России станет проще. Вступил в силу закон, по которому для этого теперь не нужна даже временная регистрация.

Заявление можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.

Закон был подписан президентом 1 мая.

Напомним, пособие выплачивается семьям со среднедушевым доходом менее полутора прожиточных минимумов. Величину устанавливают местные власти для каждого региона. После рождения второго и последующих детей семья получает единовременную выплату в 453 тыс. руб. Программа рассчитана до 2021 года.

Стоит напомнить также, что меры по поддержке материнства и детства, предпринимаемые властями - совершенно необходимы и естественны (т.е. их не надо воспринимать как "великое благодеяние"). Россия переживает демографический кризис . Если не внедрять меры по стимулированию рождаемости (а она падает ) - то рано или поздно власти лишатся своей "кормовой базы", народа (ради которого, теоретически, существует государство).

По инф. rosbalt.ru

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