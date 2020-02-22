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В России снимут фильм о нацистском чудовище — докторе Менгеле
По инф. polit.ru   
22 Февраля 2020 г.
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Российский режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», пишет Variety.

В России снимут фильм о нацистском чудовище — докторе Менгеле

Книга рассказывает про нацистского врача Менгеле, который во время Второй мировой войны ставил медицинские опыты на узниках Освенцима. После капитуляции Германии он сбежал в Южную Америку и скрывался от агентов Моссада. Гезе рассказал историю безумного исследователя глазами самого Менгеле.

Серебренников готовит адаптацию бестселлера совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером, известным по фильмам «И всё же Лоранс», «Мустанг» и «Афера в Майами». Сценарий для будущей картины режиссер писал совместно с Гезом.

«Менгеле с его точки зрения — трудная задача, но Кириллу удалось найти правильный угол подачи. Его сценарий демонстрирует метафизическое бегство человека, поглощенного чувством вины, и скрытое прошлое Европы, которое отзывается эхом в наше время», − рассказал Жилибер.

Дата выхода фильма пока не сообщается.

По теме героя фильма, нацисткого изувера:

Об авторе фильма:

Сейчас Серебренников заканчивает фильм по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В 2016 году режиссер получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Ученик». Гильдия киноведов и кинокритиков признала Серебренникова лучшим режиссером за фильм «Лето». В 2018 году эта музыкальная драма также участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

В октябре 2019 года Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы.

Также он получал театральную премию «Золотая маска» за лучший балет («Нуреев») и стал обладателем награды в категории «Лучший режиссер» — за спектакль «Маленькие трагедии» по одноименному произведению Александра Пушкина, поставленный на сцене «Гоголь-центра».

В 2017 году Серебренникова и еще пять сотрудников «Седьмой студии» обвинили в хищении бюджетных средств, которые министерство культуры выделило на развитие проекта «Платформа».

Polit.ru

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