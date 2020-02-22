В России снимут фильм о нацистском чудовище — докторе Менгеле

Российский режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», пишет Variety.

Книга рассказывает про нацистского врача Менгеле, который во время Второй мировой войны ставил медицинские опыты на узниках Освенцима. После капитуляции Германии он сбежал в Южную Америку и скрывался от агентов Моссада. Гезе рассказал историю безумного исследователя глазами самого Менгеле.

Серебренников готовит адаптацию бестселлера совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером, известным по фильмам «И всё же Лоранс», «Мустанг» и «Афера в Майами». Сценарий для будущей картины режиссер писал совместно с Гезом.

«Менгеле с его точки зрения — трудная задача, но Кириллу удалось найти правильный угол подачи. Его сценарий демонстрирует метафизическое бегство человека, поглощенного чувством вины, и скрытое прошлое Европы, которое отзывается эхом в наше время», − рассказал Жилибер.

Дата выхода фильма пока не сообщается.

По теме героя фильма, нацисткого изувера:

Об авторе фильма:

Сейчас Серебренников заканчивает фильм по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В 2016 году режиссер получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Ученик». Гильдия киноведов и кинокритиков признала Серебренникова лучшим режиссером за фильм «Лето». В 2018 году эта музыкальная драма также участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

В октябре 2019 года Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы.

Также он получал театральную премию «Золотая маска» за лучший балет («Нуреев») и стал обладателем награды в категории «Лучший режиссер» — за спектакль «Маленькие трагедии» по одноименному произведению Александра Пушкина, поставленный на сцене «Гоголь-центра».

В 2017 году Серебренникова и еще пять сотрудников «Седьмой студии» обвинили в хищении бюджетных средств, которые министерство культуры выделило на развитие проекта «Платформа».

Polit.ru

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