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В России резко вырос спрос на аренду загородных домов

По инф. "Российской газеты"   
19 Марта 2020 г.
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В России произошел скачок спроса на долгосрочную аренду загородных домов из-за распространения коронавируса. Речь идет о Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыме.

В России резко вырос спрос на аренду загородных домов

В зависимости от региона за вторую неделю марта спрос вырос на 18–25 процентов. В целом по России пока нет кардинальных изменений, но, например, в прошлом году такого скачка не наблюдалось.

По данным компании «Авито Недвижимость», спрос за 9–15 марта (по сравнению с показателем за 2–8 марта) в Московской области вырос на 19,96 процента, в Ростовской области — на 25,4, в Крыму — на 20,3 и на Кубани — на 18,1.

Эксперты брали в расчет количество запросов контактов на сайте «Авито» — переходы по ссылкам «Показать телефон» или «Написать сообщение». При этом число запросов не раскрывается.

Повышенный спрос на аренду загородных домов в Подмосковье зафиксировали и в риелторской компании, которая специализируется на элитной недвижимости. Так, по ее данным, в начале марта количество сделок было выше на 12 процентов, чем за весь март прошлого года.

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