В России регламентируют усыновление ребятни

Минпросвещения РФ подготовило поправки в Семейный кодекс, касающиеся усыновления детей. Как сообщает «Интерфакс», в распоряжении которого соответствующий документ, законопроект разрабатывался межведомственной рабочей группой с участием приемных семей, усыновителей, общественных организаций, экспертов и парламентариев.

Ожидается, что в ближайшее время его направят на общественное обсуждение.

Законопроект вводит несколько новаций. В частности, прописаны требования к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, указана необходимость социально-психологического обследования семьи перед усыновлением или опекой. Документом также вводятся ограничения на количество усыновленных детей — не более одного ребенка в год (с рядом исключений).

Как заявила агентству один из членов межведомственной рабочей группы, готовившей документ, профессор кафедры психологической антропологии Московского городского психолого-педагогического университета Галина Семья, требование к минимальной площади жилья не будет распространяться на родственников ребенка, а также на жителей коренных и малочисленных народов Крайнего Севера, которые ведут кочевой образ жизни.

По ее словам, социально-психологическое обследование планируется проводить в целях защиты прав и законных интересов ребенка. Семья подчеркнула, что оно будет анонимным. Такое обследование призвано выяснить, какова мотивация семьи взять к себе ребенка, а также определить возможные ограничения для усыновления.

Также планируется уточнить требования к подготовке кандидатов в усыновители перед передачей им ребенка и сделать такую подготовку обязательной для близких родственников несовершеннолетнего. Согласно еще одной новации, между усыновлениями детей должен пройти минимум один год. Эксперты полагают, что такой промежуток необходим для адаптации ребенка в новой семье. При этом, как подчеркивается, такое ограничение не будет распространяться на усыновление братьев и сестер, а также на детей, которые ранее жили вместе.

При этом из документа исключили норму об ограничении общего числа детей, которых может принять одна семья, тремя. Поправки в Семейный кодекс также позволяют усыновителям восстанавливаться в правах на ребенка.

По инф. rosbalt.ru

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