В России появился 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз».

В компании «Генериум» сообщили, что экспресс-анализ «позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку».

В отличие от других доступных тестов, разработка российских ученых в три раза сокращает время анализа и снижает вероятность перепутывания образцов за счет меньшего количества стадий предварительной подготовки.

Кстати:

Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Пока эта платная услуга доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но потом она станет доступна и для других регионов.

«Это позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования и увеличить количество выполняемых исследований более чем в три раза, по сравнению с действующими методиками», — говорит Андрей Иванов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии имени Кирова.

В компании сообщили, что экспресс-тест 3 апреля отправили в 16 первых регионов. С этого момента он ежедневно поставляется в новые области. Предполагается, что к концу недели тест получат 80-90% регионов. По словам производителя, планируется выпускать до 500 тыс. экспресс-тестов в неделю.

Группы компаний «Медико-биологический союз» занимаются разработкой и производством наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ и др.

Фармацевтическая компания «Генериум» разрабатывает, производит и продвигает высокоэффективные биотехнологические препараты, которые применяются в России и за рубежом. В 2018 году компания получила премию правительства в области науки и техники за разработку препарата для лечения гемофилии.

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Polit.ru

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