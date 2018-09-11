В России появилась новая специальность: "медицинская микробиология"

Новый профессиональный медицинский должностной стандарт в здравоохранении должен появиться к концу октября. В нем будет введена новая специальность — «медицинская микробиология», которая объединит четыре существующих.

Как рассказал журналистам в понедельник главный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, специальность объединит бактериологию, микологию, паразитологию, вирусологию. Такое объединение вводится впервые, подчеркнул Козлов. По его словам, сообщает ТАСС, это насущная потребность, которая давно назрела.

Применение профстандартов урегулировано рядом законов, принятых в 2016 году. В них включены характеристики квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

По инф. rosbalt.ru

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