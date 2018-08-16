В России появилась монета памяти Высоцкого

Центробанк в среду запустил в обращение памятную серебряную 2-рублевую монету, посвященную Владимиру Высоцкому, говорится в сообщении ЦБ. Монета входит в серию «Выдающиеся личности России».

На оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности расположено его имя. Монета изготовлена качеством «пруф», ее тираж — 3 тыс. штук. Монетами с Высоцким можно расплачиваться по всей стране.

Ранее в этом году ЦБ выпустил к 80-летию Высоцкого серебряную монету номиналом 25 рублей.

По инф. rosbalt.ru

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