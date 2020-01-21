В России перед Новым годом незаконно вырубили елок на 18 млн рублей

В России перед Новым годом незаконно вырубили почти 10 тыс. хвойных деревьев, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Ущерб, причиненный лесам, превысил 18 млн рублей.



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Лесные инспекторы провели более 42 тыс. рейдов. Выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. На нарушителей наложены 98 административных штрафов, общая сумма которых превышает полмиллиона рублей.

Больше всего нарушений зафиксировано в Амурской и Иркутской областях. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов.

Что тут можно сказать? Идти перед Новым годом в лес и вырубать там елки — совсем неправильно. Потому что новые вырастут не за один год, лесовосстановление — дело хлопотное. А вырубленное деревце постоит дома пару недель и отправится на свалку или в лучшем случае — на корм животным. Поэтому если уж очень хочется принести на Новый год домой живое деревце, то лучше купить его на официальном базаре, где продают специально выращенные елки. Но вырубать самостоятельно елочки точно не стоит, поберегите природу.

А вот что мы писали на эту тему перед Новым годом:

По инф. rosbalt.ru

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