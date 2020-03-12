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В России отзывают тысячи автомобилей Lada
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.

В России отзывают тысячи автомобилей Lada

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Накануне, к слову, также стало известно об отзыве в России 5 тыс. 742 транспортных средств марки Skoda Superb II, которые реализовывались в 2013—2015 годах.

Необходимость сервисной кампании возникла из-за недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота, вследствие чего при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности.

Днем ранее под отзыв попали 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe (F06), проданные с апреля 2013 года по август 2016 года. Причиной отзыва стало то, что на некоторых машинах высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. «В редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала», — указывали в ведомстве.

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По инф. rosbalt.ru

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