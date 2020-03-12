В России отзывают тысячи автомобилей Lada

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.
Накануне, к слову, также стало известно об отзыве в России 5 тыс. 742 транспортных средств марки Skoda Superb II, которые реализовывались в 2013—2015 годах.
Необходимость сервисной кампании возникла из-за недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота, вследствие чего при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности.
Днем ранее под отзыв попали 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe (F06), проданные с апреля 2013 года по август 2016 года. Причиной отзыва стало то, что на некоторых машинах высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. «В редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала», — указывали в ведомстве.
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В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
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Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.
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