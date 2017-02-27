В России отменена платная приватизация жилья

Бесплатная приватизация жилья в России станет бессрочной для всех граждан, которые по разным причинам не перевели свои муниципальные квартиры в собственность. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Таким образом, теряет силу старая норма, по которой приватизировать квартиры с 1 марта 2017 года можно было бы, только выкупив их по рыночной цене. Пишет "Российская газета".

Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Приватизация жилья стала бессрочной

За 25 лет действия закона приватизировано 30,5 миллиона квартир. В найме остаются еще полмиллиона, включая 300 тысяч аварийных квартир. По статистике, всего около 30 процентов жилого фонда.

Бесплатную приватизацию продлевали десять раз. 1 марта заканчивался очередной срок, и его планировали растянуть до 2020 года для отдельных категорий населения: крымчан, детей-сирот, переселенцев из аварийных домов, обитателей военных городков и общежитий. А для остальных - ввести платный выкуп приватизируемого жилья из расчета кадастровой стоимости. Однако от такого плана власти отказались.

"В отмене срока окончания бесплатной приватизации мы видим уравновешивание прав на нее всех наших сограждан, которые в силу различных жизненных обстоятельств не смогли или не захотели приватизировать свое жилище", - поясняет зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Виктор Журба. По его словам, право на приватизацию жилья было у миллионов граждан, и большинство им успешно воспользовались. Но если не готов "здесь и сейчас приватизировать свою аварийную халупу или трехкомнатную квартиру в центре, то нельзя вынуждать это делать только потому, что завтра приватизацию закроют".

Собственник неприватизированных квартир - государство в лице муниципалитетов. Поэтому граждане, проживающие в таких квартирах и считающиеся нанимателями, не имеют права покупать, продавать, дарить, закладывать в ипотеку или передавать их по наследству - только обменивать, причем на другое, равное муниципальное жилье. Среди тех, кто до сих пор не спешит бесплатно приватизировать свое жилье, много и малоимущих, которых останавливают перспективы платить за свои "однушки" и "трешки" налог на недвижимость от кадастровой стоимости, который будет расти. Не хотят граждане переводить жилье в собственность и из-за семейных распрей, чтобы лишить родственников возможности делить и продавать свои жилищные доли.

Нельзя заставлять граждан приватизировать свое жилье, если оно, например, аварийное, считают эксперты

Вместе с тем муниципальное жилье, как правило, дешевле в обслуживании - у соцнанимателей ниже "коммуналка", им не надо платить взносы за капремонт. В прошлом году некоторые муниципалитеты включили взнос на капремонт в плату за соцнаем. В Генпрокуратуре ответили, что это незаконно: за капремонт должен платить только собственник. Каждый год расходы на содержание, эксплуатацию и капремонт только возрастают, государству невыгодно держать на балансе жилье, уточняет президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Сейчас уже есть случаи, когда приватизированные квартиры люди расприватизируют. "Такие случаи не являются массовыми", - говорит Виктор Журба. Возможность расприватизации интересна одиноким людям, которые не готовы после себя оставлять наследство, а бремя содержания собственности велико.

И по налогам на недвижимость, и по взносам на капремонт государство предоставляет льготы. От уплаты налога освобождены пенсионеры и еще 13 категорий граждан. На вопрос "РГ", не станет ли новый закон толчком к расприватизации, эксперт ответил, что это добровольная процедура. Никто к ней не принуждает. А владение жильем на праве собственности - прежде всего гарантия прав на него. "Пользование квартирой на праве соцнайма, с одной стороны, дает спокойствие, что ты не у частника арендуешь жилье, а у муниципалитета, и тут вроде бы не должно быть неприятных сюрпризов. С другой стороны, кто его знает, что в будущем может измениться в конкретном муниципальном образовании или в целом. Свое - оно как-то всегда спокойнее. Это как в семье: брак ко многому обязывает, но и права дает", - предупреждает Журба.

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