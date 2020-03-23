В России обсуждается ужесточение мер коронавирусной защиты

Источник РИА Новости в правительстве рассказал о планах по ужесточению мер по борьбе с эпидемией коронавируса с возможных повторением опыта стран Европы.

По его словам, в настоящее время Россия идет по пути Испании, Франции и Британии с суточным приростом заболевших около 30%, что рисует далеко не радужные перспективы.

Для избежания катастрофы кабмин может пойти на крайние меры вплоть до полной изоляции всех контактировавших с зараженными и дополнительных мер по выявлению и тестированию граждан.

«Изучается международный опыт по наращиванию массового тестированию контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытии мест массового скопления», — сказал источник.

Отмечается, что время для принятия дополнительных мер у России еще есть, но для выхода на более позитивную траекторию они должны быть «действительно решительными».

Напомним, по всей России зафиксированы уже более 300 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых — в Москве и Подмосковье. В столице и других регионах действует режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты развлекательные заведения и учреждения культуры.

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В ближайшее время в России не планируется ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, заявили в оперативном штабе во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Таким образом штаб противодействию инфекции опроверг информацию РИА Новости и посоветовал аккуратнее работать с «разного рода источниками».

Отмечается, что принятые к настоящему времени меры в штабе считают достаточными и соответствующими числу зараженных.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен», — гласит сообщение штаба.

По инф. rosbalt.ru