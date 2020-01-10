В России обычно всё дорожает, и все виды съемных квартир не стали исключением

Ставки на аренду жилья в среднем по России повысились за минувший год на 5-7%, подсчитали эксперты федерального портала «Мир квартир», опираясь на данные по 70 городам России.

Так, средняя однокомнатная квартира сдавалась в среднем по стране за 12,6 тыс. рублей в месяц, что на 6,7% больше, чем в 2018 году, сообщает «Финмаркет».

Аренда «двушки» в среднем обходилась в 17,6 тыс. рублей в месяц (плюс 7% за год), а «трешку» в среднем снимали за 23,6 тыс. рублей в месяц (рост на 4,8% к 2018 году).

Напомним, в минувшем октябре вышли данные, согласно которым в большинстве крупных российских городов по итогам III квартала 2019 года подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные.

Как указывалось в исследовании портала «Мир квартир», ставки аренды «однушек» особенно заметно за июль—сентябрь выросли в Туле, Череповце, Улан-Удэ, Твери и Мурманске — на 18%. В среднем по стране стоимость найма однокомнатных квартир к октябрю достигла 13,2 тыс. рублей (рост за квартал на 4%), сообщает Lenta.ru.

Съемная «двушка» в среднем по стране увеличилась в стоимости почти на 5% до 18,2 тыс. рублей, а наиболее сильно — в Архангельске, Ульяновске, Мурманске, Новокузнецке и Омске.

В сегменте аренды трехкомнатных квартир наибольшее увеличение цен зафиксировано в Омске, Мурманске, Кемерово, Набережных Челнах, Томске и Екатеринбурге. В настоящее время среднестатистическая российская «трешка» обходится арендаторам в 25,4 тыс. рублей в месяц (рост за три месяца на 7%).

Добавим также, что еще в середине июля 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Александром Плутником заявил о необходимости развивать в России рынок аренды жилья.

«Это (развивать рынок аренды — ред.) нужно делать, тем более что во многих странах — странах, как принято говорить, с развитой экономикой — решение жилищной проблемы через договор аренды жилья составляет очень значимый процент. До 50% вообще всех случаев предоставления жилья», — отметил премьер.

Со своей стороны, Плутник указал, что в настоящее время примерно 7% жилого фонда в России предоставляется в аренду, но это «так называемая частная аренда.

От роста цен на аренду квартир можно как выиграть, так и проиграть. В плюсе здесь окажутся те граждане (а среди них немало и людей в возрасте), кто недвижимость будет сдавать. Прибавка к пенсии при этом получается, согласитесь, совсем неплохая. Тревожно с другой стороны за молодое поколение и среднее поколение, то есть за наших детей и внуков. Не все из них имеют квартиры, и поэтому желание жить отдельно, ни от кого не зависеть, создать свой собственный мирок и комфорт в нем толкает квартиры арендовать. Возросшие цены в этом сегменте, безусловно, отразятся на кошельках тех, кто снимает жилье. Посильны ли им будут подросшие финансовые затраты?

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По инф. rosbalt.ru

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