В России нехватка участковых врачей - около четверти

Укомплектованность терапевтических участков врачами в 2018 году в среднем по России составила 73,2%, педиатрических — 78,9%. То есть в стране не хватает примерно четверти участковых врачей, сообщает Фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье».

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В абсолютных цифрах дефицит участковых терапевтов — 10 тыс. 403 врача, участковых педиатров — 4 тыс. 546, врачей общей практики — 2 тыс. 826. Цифры рассчитаны экспертами фона на основе анализа данных Росстата, согласно которым в РФ в прошлом году было предусмотрено 45 тыс. 212,75 ставок участковых терапевтов на 45 тыс. 893 участках (ставка терапевта предусмотрена на 98,5% участков). Общая укомплектованность участков врачами, по данным Росстата, составляет 85,7%.

Однако эксперты фонда подсчитали, что количество существующих ставок участковых терапевтов и врачей общей практики в регионах примерно на 7,7 тыс. меньше, чем требуется по нормативам Минздрава, то есть фактическая обеспеченность населения участковыми терапевтами оказалась еще ниже официальной.

Как пояснил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, такая же ситуация и в педиатрии. Так, по нормативам предусмотрена одна ставка участкового педиатра на 800 детей. В прошлом году в РФ насчитывалось 30 095 549 детей, это значит, что расчетная потребность в участковых педиатрах должна составлять не менее 37 тыс. 619 ставок.

Но, по данным Росстата, было 32 тыс. 041 ставок участковых педиатров на 32 тыс. 139 педиатрических участках (ставка педиатра предусмотрена на 99,7% участков). Общая укомплектованность участковыми педиатрами составляет 92,7% (по Росстату). Фонд вычислил, что заявленное Росстатом число ставок в регионах на 5 тыс. 578 меньше норматива. Фактическая обеспеченность населения участковыми педиатрами также ниже официальной — только 78,9% от норматива.

При этом штатные расписания медицинских учреждений не соответствуют утвержденным Минздравом порядкам оказания медпомощи, добавил Гаврилов. Однако, указал он, общий дефицит врачей первичного звена за год сократился почти на 2 тыс. — до 17 тыс. 775 врачей (с учетом коэффициента совместительства 1,2 — 14 813 врачей), и это положительная тенденция.

По инф. rosbalt.ru

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