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В России наградили Геров Труда
По инф. rosbalt.ru   
30 Апреля 2019 г.
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Неотъемлемая часть национального характера россиян — это честный созидательный труд и трудолюбие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения медалей «Герой Труда России».

В России наградили Геров Труда

По словам Путина, сообщает РИА Новости, вся история страны наполнена достижениями ее трудолюбивых, упорных и решительных сыновей и дочерей. Историю продолжают наши современники, отметил Путин и добавил, что сегодня в Кремле чествуют героев, добившихся ярких и замечательных свершений. Все награждаемые, подчеркнул он, — это выдающиеся люди, они преданно служат России и делу своей жизни. Уважение к таким людям и их труду — в российской традиции и национальном характере, заключил Путин.

Напомним, звание «Героя Труда России» было установлено в марте 2013 года. Присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны.

По инф. rosbalt.ru

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