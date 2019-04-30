В России наградили Геров Труда

Неотъемлемая часть национального характера россиян — это честный созидательный труд и трудолюбие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения медалей «Герой Труда России».

По словам Путина, сообщает РИА Новости, вся история страны наполнена достижениями ее трудолюбивых, упорных и решительных сыновей и дочерей. Историю продолжают наши современники, отметил Путин и добавил, что сегодня в Кремле чествуют героев, добившихся ярких и замечательных свершений. Все награждаемые, подчеркнул он, — это выдающиеся люди, они преданно служат России и делу своей жизни. Уважение к таким людям и их труду — в российской традиции и национальном характере, заключил Путин.

Напомним, звание «Героя Труда России» было установлено в марте 2013 года. Присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ