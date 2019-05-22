В России может подорожать бензин. Власти успокаивают: "Все под контролем!"

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал сообщения СМИ о том, что в стране может опять резко подорожать топливо. По его словам, биржевые цены в России увеличились вслед за мировыми, но власти отслеживают ситуацию. Напомним, когда речь идет о подорожании бензина, лихорадит не только автомобилистов... Ведь это товар - базовый для всей экономики!

Как сообщает РИА Новости, Козак заявил, что тревога «преждевременная», нынешний уровень биржевых цен на топливо дает «достаточную маржинальность для розничного сегмента».

Ранее сегодня стало известно, что Российский топливный союз (РТС) и Независимый топливный союз (НТС) написали Козаку письма, в который указали на рост оптовых и мелкооптовых цен, выразив тревогу этим фактом, и указав, что может реализоваться прошлогодний сценарий резкого подорожания топлива.

В прошлом году правительство и нефтяники заключили соглашение о сдерживании топливных цен, весной оно было продлено до второго полугодия этого года.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, когда речь идет о подорожании бензина, лихорадит не только автомобилистов. Это только на обывательском уровне принято заявлять что-нибудь вроде "ну и пусть, я на машине не езжу". "Горючка" - базовый товар для экономики, с ним связаны цены на множество товаров и услуг: на хлеб и другие продукты (на ГСМ работают комбайны и перевозящие зерно машины), на стройматериалы (доски и кирпич надо на чем-то возить с заводов), да даже на театральные билеты, в итоге (догадайтесь сами, почему - вот вам задачка на экономическую сообразительность!) Так что если правительство говорит: "Все под контролем!" - надо ставить себе на заметочку, даже если вы не директор автобазы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ