В России могут распространить "материнский капитал" и на первенцев

Материнский капитал могут начать выдавать при рождении первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Стоит надеяться, что эта разумная и очень нужная инициатива будет все-таки принято - на благо молодых семей и демографии в России...

«Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются», — ответила она на вопрос, возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

Ранее Совфед одобрил закон, сокращающий с одного месяца до 15 дней срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал.

Размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Программа действует до конца 2021 года. Деньги выделяются на второго и последующего детей в семьях.

Стоит надеяться, что эта разумная и очень нужная инициатива будет все-таки принято - на благо молодых семей и демографии в России...

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Напомним, что начало 2019 года оказалось невеселым для демографии в России, где смертность опять серьезно превысила рождаемость. Также напомним, что недавно тревогу за судьбу русского населения страны выразила Православная церковь. А власти оправдывают недостатком рабочих рук такие неоднозначные процессы как привлечение мигрантов и повышение пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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