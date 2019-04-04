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В России могут распространить "материнский капитал" и на первенцев
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2019 г.
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Материнский капитал могут начать выдавать при рождении первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Стоит надеяться, что эта разумная и очень нужная инициатива будет все-таки принято - на благо молодых семей и демографии в России...

В России могут распространить "материнский капитал" и на первенцев

«Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются», — ответила она на вопрос, возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

Ранее Совфед одобрил закон, сокращающий с одного месяца до 15 дней срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал.

Размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Программа действует до конца 2021 года. Деньги выделяются на второго и последующего детей в семьях.

Стоит надеяться, что эта разумная и очень нужная инициатива будет все-таки принято - на благо молодых семей и демографии в России...

По инф. rosbalt.ru

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