В России могут появиться частные кладбища

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готовит законопроект «О похоронном деле». В нем допускается возможность создания в стране частных кладбищ, пишет «РГ».

По информации издания, предполагается, что кладбища с частными операторами, оказывающими соответствующие услуги, будут создаваться на государственной земле. Таким образом, речь идет не о полностью коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве

Новый формат организации похоронного дела, предусмотренный законопроектом, направлен на устранение существующих нарушений в этой сфере. В частности, ритуальные услуги смогут предоставлять только компании, внесенные в региональный реестр.

В законопроекте будет содержаться запрет «навязывания услуг» и передачи информации об умерших третьим лицам. Кроме того, будет упорядочен прием заказов на организацию похорон, чтобы избежать ситуаций, когда представители ритуального бизнеса по собственной инициативе начинают работу, после чего выставляют счет родственникам покойного.

Также в законе предусмотрен запрет на подготовку умерших к захоронению персоналом медучреждений и оказание услуг ритуальных бюро на территории медучреждений без специального разрешения региональных властей.

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Кого-то, вероятно, шокирует сама мысль о том, что "человек может быть похоронен на земле под частным управлением". Вопрос, действительно, морально щекотливый - но оценивать его нужно только с точки зрения гарантий уважительного отношения к останкам умерших в течение неограниченного времени, в будущем. Вопрос в стабильности законов, права собственности на эту землю, вообще наличия какого-то будущего у страны (как это ни странно звучит "с точки зрения уходящих в мир иной"). Мы, люди старшего поколения - отлично знаем, как государство обходилось с клабищами, находящимися на государственной (так сказать, "общенародной") земле: они уходили под затопление при строительстве ГЭС, на их территориях могли разбивать парки и строить заводы - если это считалось целесообразным. Так что вопрос не в "собственности на кладбища" - а в том, чтобы память и покой умерших охранялись гарантированно и безусловно.

По инф. rosbalt.ru

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