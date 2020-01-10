В России есть «Города-герои», «Города воинской славы» и могут появиться «Города трудовой доблести»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России могут ввести новое почётное звание «Город трудовой доблести». Основанием для его присвоения является значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне и массовый трудовой героизм жителей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в феврале.

Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин. Согласно законопроекту, такое звание может быть присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Основанием для присвоения звания также может стать награждение предприятий, располагавшихся в городе в 1941-1945 годах, государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, а также награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма горожан в годы войны.

В пояснительной записке к проекту напоминается, что в нашей стране есть «Города-герои» и «Города воинской славы». «Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией и ее сателлитами», — говорится в документе.

Как следует из документа, предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» граждане и общественные организации будут вносить в органы местного самоуправления, а они, в свою очередь, смогут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Местные заксобрания и администрации субъектов примут решение, обращаться ли с ходатайством к главе государства, либо отклонить инициативу.

Как следует из проекта, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие перечисленных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

В городах трудовой доблести установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Кроме того, здесь будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты на Праздник весны и труда 1 Мая, на День Победы 9 Мая и в День города.

Труженики тыла внесли неоценимый вклад в Победу. Благодаря их тяжелой самоотверженной деятельности воинов обеспечивали всем необходимым: боеприпасами, одеждой, обувью, продовольствием. И, конечно, героизм жителей, проявленный на трудовой ниве, должен быть замечен и отмечен.

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По инф. pnp.ru

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