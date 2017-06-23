В России хотят запретить сделки с жильем с долгами по квартплате

Гражданам, задолжавшим за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жилье. Несмотря на недавнее повышение пеней и штрафов для неплательщиков, долги в отрасли продолжают расти. Причем население - вторая по величине категория должников, отмечают специалисты, пишет "Российская газета".

Продажа квартиры с долгами по ЖКХ под запретом

Идея вернуться к обсуждению законодательного запрета на продажу квартир, обремененных долгами за коммунальные услуги, над которым в свое время уже размышляли в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, прозвучала на парламентских слушаниях в Госдуме. Их организовал Комитет по энергетике нижней палаты парламента, чтобы обсудить эффективность мер по укреплению так называемой платежной дисциплины в сфере коммунальных услуг и непосредственно в секторе энергоснабжения.

Закон, ужесточающий санкции за неплатежи в коммунальной отрасли, был принят осенью 2015 года. Пени и штрафы за просрочку оплаты комуслуг заметно выросли. Кроме того, закон расширил возможности для введения ограничений потребления энергоресурсов для должников и усилил ответственность за самовольное подключение к системам инженерно-технической инфраструктуры.

Повышение пеней и штрафов не снизило рост задолженности за комуслуги

Предполагалось, что эти меры остановят рост задолженности за коммунальные ресурсы. Но этого не произошло.

Ресурсоснабжающие организации предлагают целый комплекс мер для снижения объемов неплатежей. Одна из них как раз касается ограничения неплательщиков в возможности продавать жилье.

Эксперты к подобной инициативе относятся скептически. "Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ, - говорит Ирина Малиничева, юрисконсульт офиса "Беляево" департамента вторичного рынка Инком-Недвижимость.

Управляющая компания, конечно, может обратиться в суд за взысканием задолженности, но аресты по таким делам, как правило не накладываются судебными органами. Скорее суд запретит выезд за границу, добавляет Малиничева.

По мнению Елены Мищенко, руководителя отдела городской недвижимости Северо-Восточного отделения "НДВ-Недвижимость", техническая возможность реализации ограничений есть - это ввод обязательной справки об отсутствии задолженности при подаче документов на регистрацию перехода права собственности в Росреестре. Схема проста: нет документа, право собственности нового владельца не регистрируется. Тем самым, право собственности не переходит покупателю и должник действительно будет ограничен в возможности продать жилье пока не рассчитается с долгами, поясняет Мищенко.

Что же касается свободы права собственности, то противоречий здесь тоже нет, полагает эксперт. Собственник должен нести бремя по содержанию своего имущества. В случае с долгами этого не происходит.

Другое дело, что предлагаемая норма вряд ли решит проблему неплатежей. "Она наоборот может стать препятствием для тех, кто планировал получить средства от продажи или обмена квартиры и тем самым погасить задолженность по комуслугам", - заключает Мищенко.

Часто ли собственники продают жилье с долгами?

Такие сделки на рынке есть, но они не носят массового характера, отмечает Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка Инком-Недвижимость. "Обычно собственники такого жилья - это люди из маргинальной среды либо граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. К примеру, лишившиеся источника дохода или тяжело заболевшие", - уточняет он.

По оценке Марии Литинецкой, управляющего партнера "Метриум Групп", если, к примеру, взять вторичный рынок недвижимости Москвы, то доля сделок, где квартира имеет долги по ЖКХ, составляет не более пяти процентов от всего количества. "Самая распространенная схема покупки жилья с долгами ЖКХ выглядит следующим образом. В договоре прописывается сумма сделки. Из нее вычитается задолженность продавца - эти деньги покупатель оставляет у себя, чтобы потом направить на погашение долга после перерегистрации права собственности".

Ипотечную сделку с задолженностью по квартире провести чуть сложнее. Банки требуют справку об отсутствии задолженности по квартире, и обычно покупатель сам гасит эту задолженность, вычитая ее затем из суммы сделки.

"Учитывая, что схема взаиморасчета с продавцом-должником ЖКХ давно работает на рынке, ни риелторы, ни сами клиенты не отказываются от покупки понравившейся квартиры с долгами", - резюмирует Мария Литинецкая.

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