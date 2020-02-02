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В Роскачестве заверили: хорошего вина в тетрапаках не купишь

По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2020 г.
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Качественное вино по 100 рублей литр в российских магазинах нельзя купить ни в одной из бумажных упаковок тетрапак, то есть в пакете, заверяет Роскачество.

В Роскачестве заверили: хорошего вина в тетра-паках не купишь

В пакетах чаще всего продается напиток из самого дешевого импортного виноматериала, произведенного из «прессовых фракций» переработки винограда. Также в пакетах часто продается не вино, а «винный напиток» — то есть до 50% воды, ароматизаторы, красители и этиловый спирт.

При этом, отмечает Роскачество, пакет сам по себе «ни в чем не виноват». Напротив, у пакета есть существенные плюсы, например, удобство при перевозке, легкость, в отличие от стеклянной бутылки, пакет случайно не разобьется. Пакет — это просто упаковка, которая никак не влияет на качество продукта, но все же, указывают эксперты, вино в бутылке «дышит» через пробку, а в пакете оно как в консервной банке.

К тому же рынок и потребительский спрос в России устроены так, что в пакетах сейчас продается максимально дешевое псевдо-вино. Но потребитель, как правило, не видит разницы, обращая внимание только на цену.

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По инф. rosbalt.ru

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