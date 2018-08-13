В Республике Бурятии протестующие против пенсионной реформы прошли по центру столицы

Оппозиционные партии вышли на митинг против увеличения пенсионного возраста в Улан-Удэ 9 августа. Члены партий КПСС, ЛДПР, а также несколько представителей партий "Справедливая Россия" прошли по центру города, распевая песни и выкрикивая лозунги против пенсионной реформы от мемориала Победы до фонтана на Арбате.

Как сообщил лидер Бурятского регионального отделения партии ЛДПР Сергей Дорош, шествие объединённой оппозиции случилось стихийно.

- Этот митинг должен показать, что народ против антинародных законов, реформ, которые пытается ввести правительство. Мы будем бороться несмотря ни на что и добиваться того, чтобы эти антинародные законы не были приняты или отменены. К сожалению, здесь только один представитель от партии "Справедливая Россия", члены партий ЛДПР И КПСС, от КПРФ на митинге никто не присутствовал,- сказал Сергей Дорош.

Между тем, лидер оппозиционной коммунистической партии социальной справедливости, телеведущий Батодалай Багдаев отметил, что о шествии он узнал из социальных сетей.

- По социальным сетям мы узнали о том, что намечается шествие граждан. И мы как новая политическая партия КПСС, новые коммунисты, решили поддержать данное мероприятие, потому что наша позиция в этом вопросе одна, нет антинародной пенсионной реформе, которая убивает старшее поколение и лишает будущего людей молодых. В рамках агитационной компании, которую мы ведём по выборам в Народный Хурал, мы имеем все законные основания вести агитацию любым законным способом, в том числе таким, как шествие, - отметил Багдаев.

Отметим, что митингующих пыталась разогнать полиция. Один из представителей страж порядка в мегафон предупреждал участников шествия об ответственности. Однако, по словам Багдаева, ничего противозаконного в их действиях нет.

- Если бы это мероприятие было антинародным, то нас бы давно скрутили и применили бы спецсредства. Сделать они этого не могут, потому что прекрасно понимают то, что полиция кричит в мегафон это форма устрашения, ничего противозаконного мы в этом не видим, - подчеркнул Батодалай Багдаев.

По инф. Восток-Телеинформа

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