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В регионах начали ограничивать продажу алкоголя

По инф. polit.ru   
01 Апреля 2020 г.
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Сразу несколько регионов России приняли решение начать ограничивать продажу алкогольной продукции.

В регионах РФ начали ограничивать продажу алкогольной продукции

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в регионе алкоголь будут продавать с 10:00 до 14:00. Это входит в комплекс мер по самоизоляции населения — с 1 апреля выходить из дома жителям Карелии разрешат только в экстренных случаях, в продуктовые магазины, аптеки и на работу.

Глава Республики Саха Айсен Николаев с 31 марта запретил продажу алкоголя в Якутске и еще двух поселках республики.

5 марта режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 был принят в Москве. К 19 марта во всех 85 регионах России ввели режим повышенной готовности.

Этот режим предполагает, что власти перенесут или отменят массовые мероприятия. Также компании должны перевести своих сотрудников на удаленную работу, а школы и университеты перейти на дистанционное обучение.

Меры по ограничению продажи алкоголя в общем-то вполне правильные и разумные. Режим самоизоляции не для того введен, чтобы люди употребляли спиртное. Лучше посвятить это время семье, самообразованию и приведению в порядок своего здоровья - придерживаться правильного питания, высыпаться и не забывать о ежедневной гимнастике.

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