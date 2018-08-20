В ракетно-космической отрасли России разгорается коррупционный скандал

Несколько сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» заподозрили в получении взяток. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Московской области.

По данным РИА «Новости», которое ссылается на пресс-службу Роскосмоса, следователи провели обыски в корпорации и допросили ее сотрудников. Фигуранты дела уже дают признательные показания.

Ранее, в июле, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с требованием провести дополнительную проверку финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия». Он добавил, что на предприятиях и в институтах, подведомственных Роскомосу, в ближайшее время могут быть произведены новые кадровые перестановки. В основном обновление руководства и на предприятиях, и в самом Роскосмосе уже завершено. По словам Рогозина, «пришли очень сильные» руководители в РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, на «Красмаш» и «Техномаш». В коллективах новые назначения приняли «с воодушевлением», заверил Рогозин. Он также подчеркнул, что прошедшие увольнения относятся «к реальным делам и результатам работы» и здесь нет «безвинно пострадавших». У руководителя, подчеркнул он, нет права на разгильдяйство, воровство и предательство.

По инф. rosbalt.ru

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