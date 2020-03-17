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В Пятигорске открыли памятник автору «Дяди Степы» Сергею Михалкову
Ирина Белова, "Российская газета"   
17 Марта 2020 г.
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В Пятигорске Ставропольского края открылся памятник советскому писателю, поэту, баснописцу, драматургу, военному корреспонденту, автору текстов гимнов Советского Союза и гимна России Сергею Михалкову (1913–2009), которому наибольшую известность принесли произведения для детей. Его самое известное произведение стало классикой советской детской литературы — стихотворение «Дядя Степа».

В Пятигорске открыли памятник автору «Дяди Степы» Сергею Михалкову

Как сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска, это точная копия монумента, установленного в центре Москвы на улице Поварской. Инициатор установки — Российский фонд культуры, авторы — скульптор Александр Рукавишников, архитекторы — Сергей Шаров и Александра Воскресенская.

«Сергей Михалков внес большой вклад в культурное наследие Пятигорска, — говорится в сообщении. — Здесь прошли его школьные годы, здесь началась литературная деятельность».

В 1927 году семья Михалковых переехала в Пятигорск. Именно там Сергей Владимирович начал печататься. Стихи молодого поэта публиковались в пятигорской газете «Терек».

— На прекрасных стихах Сергея Михалкова мы выросли, — сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Словами гимнов Советского Союза и России мы гордимся. Так писать мог лишь человек, который искренне любит свою Родину, способный передать эту любовь каждому».

На торжественной церемонии открытия памятника среди чиновников присутствовали сын писателя известный кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, внук кинорежиссер Егор Кончаловский и советник председателя Российского фонда культуры Юлия Субботина-Михалкова.

— Пятигорск, вид на Эльбрус обладают потрясающей поэтической силой, — отметил Никита Михалков. — Пусть памятник стоит долго, и пусть дети, которые будут приходить сюда, прочтут замечательные стихи, написанные для них Сергеем Михалковым.

Почетные гости посетили пятигорскую школу № 1, где учился Сергей Михалков. Там открыт кабинет-музей, посвященный легендарному выпускнику.

Еще в 1966 году Сергею Михалкову было присвоено звание почетного гражданин Пятигорска. В честь писателя и поэта названа городская детская библиотека. Имя Сергея Михалкова носит и одна из улиц Пятигорска, но памятник открылся в одном из самых живописных мест города — на бульваре Гагарина.

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