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В пяти городах Таджикистана появятся русские школы
|По инф. pnp.ru
|03 Февраля 2020 г.
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Общеобразовательные учреждения с обучением на русском языке планируют построить при участии России в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Соответствующее соглашение между правительствами РФ и Таджикистана Государственная Дума намерена ратифицировать на одном из пленарных заседаний в феврале.
Документ, подписанный 17 апреля 2019 года в Москве на основании договоренностей между президентами России и Таджикистана, определяет основные этапы и условия межгосударственного софинансирования проектирования, возведения и материально-технического оснащения перечисленных учебных заведений до 1200 мест в каждом.
После ввода школ в эксплуатацию преподавать в них будут по российским образовательным стандартам.
Цель проекта — последовательное усиление влияния РФ на образовательное пространство Республики Таджикистан и позиций России в Средней Азии в целом.
Расчет предельных размеров его финансирования произведут после выполнения проектно-изыскательских работ.
По инф.
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