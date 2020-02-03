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В пяти городах Таджикистана появятся русские школы
По инф. pnp.ru   
03 Февраля 2020 г.
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Общеобразовательные учреждения с обучением на русском языке планируют построить при участии России в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Соответствующее соглашение между правительствами РФ и Таджикистана Государственная Дума намерена ратифицировать на одном из пленарных заседаний в феврале.

Русские школы построят в пяти городах Таджикистана. Зачем? Властям виднее...

Документ, подписанный 17 апреля 2019 года в Москве на основании договоренностей между президентами России и Таджикистана, определяет основные этапы и условия межгосударственного софинансирования проектирования, возведения и материально-технического оснащения перечисленных учебных заведений до 1200 мест в каждом.

После ввода школ в эксплуатацию преподавать в них будут по российским образовательным стандартам.

Цель проекта — последовательное усиление влияния РФ на образовательное пространство Республики Таджикистан и позиций России в Средней Азии в целом.

Расчет предельных размеров его финансирования произведут после выполнения проектно-изыскательских работ.

По инф. pnp.ru

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