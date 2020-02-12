В пяти городах Крыма появятся межрайонные онкоцентры

|
В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. (Российские чиновники активно взялись за наведение порядка в сфере здравоохранения на полуострове и открытие онкоцентров - езе один шаг на пути к этому. - прим. МГ.)
По его словам, амбулаторную онкологическую службу на межрайонном и межмуниципальном уровне Минздраву предстоит формировать в нынешнем и следующих годах. Министр заверил, что она позволит максимально быстро провести полное обследование и установить диагноз.
— В республике определены организации, на базе которых будут развернуты межрайонные онкоцентры, — отметил глава республиканского минздрава. — Такие центры появятся в Симферополе, Джанкое, Керчи, Феодосии и Евпатории.
Сейчас в Симферополе функционирует Республиканский онкологический клинический диспансер имени Ефетова. В конце прошлого года там установили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. По словам главного врача онкоцентра Игоря Акиншевича, весной 2020 году в диспансере планируют установить новый линейный ускоритель.
Справка:
За последние десять лет в Крыму заболеваемость раком кожи выросла с 57,6 до 68 случаев на 100 тысяч населения, раком молочной железы - с 39,8 до 50,3, предстательной железы с 10,4 до 27,3.
В РФ раком в среднем болеют 193,1 человека на 100 тысяч населения, в Крыму - 227,3. У женщин среди заболеваний - на первом месте рак молочной железы, у мужчин - мочеполовой системы.
Среди основных причин смертности новообразования занимают второе место после болезней системы кровообращения.
В Крыму, как и в целом в России, самая высокая смертность от рака легкого.
При этом за пять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого смертность от злокачественных новообразований снизилась на 4,4 процента, но несколько больше стало умерших в первый год болезни. В целом в первый год после ее выявления умирает почти каждый пятый из всех заболевших, а около 63 процентов живут более пяти лет. Самые проблемные в этом плане сейчас Феодосия (тут за первый квартал смертность подскочила на 36 процентов), Евпатория и Бахчисарайский район.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В пяти городах Крыма появятся межрайонные онкоцентры
В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. (Российские чиновники активно взялись за наведение порядка в сфере здравоохранения на полуострове и открытие онкоцентров - езе один шаг на пути к этому. - прим. МГ.)
-
В Астрахани учительница уволилась после объятий с девятиклассником
Директор школы в Астрахани, где учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником, уволилась. Перед этим всю школу облетели кадры видео, на котором женщина обнимается со старшеклассником. (Как к этому относиться? Конечно же плохо, ведь подобное поведение педагога недопустимо! - прим. МГ.)
-
Отдых для тела и души
Впереди – череда радостных дней. Скоро мы будем поздравлять наших защитников с главным мужским праздником, затем останется совсем не много до Международного женского дня, а следом пойдут волнующие, тёплые и солнечные майские выходные. Красные дни календаря нужно отметить так, чтобы получить максимум позитивных эмоций. Пожалуй, идеальный вариант – отправиться за город, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и не слишком дорого. Если вы житель Москвы, то вам не придётся долго размышлять о выборе места: всё готово к празднику, и не нужно тратить время на долгие переезды. Вас приглашает гостинично-банный комплекс «Лачи», заслуживший превосходные рекомендации.
-
Какой должна быть качественная колбаса? Послушаем диетолога
Качественная колбаса не должна быть слишком «цветастой» или «вялой». О критериях выбора колбасных изделий рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».
-
Вспомним студенческую жизнь интересными фактами
Оказывается популярная игрушка уже нескольких поколений «Кубик Рубика» изначально была всего лишь учебным пособием. Профессор архитектуры, скульптор и изобретатель из Венгрии Эрне Рубик хотел, чтобы с помощью этого предмета студенты как можно точнее и полнее поняли принципы пространственного воображения. Но пособие успешно было принято не только обучающимися, но и, как говорится, шагнуло в народ. Причем и не в венгерский тоже.
-
Спутниковый интернет: грядёт техническая революция?
Американский миллиардер Илон Маск планирует перевести интернет на высокоскоростной беспроводной стандарт. Идея поистине революционная. В случае успеха проводной интернет уйдёт в прошлое, а уровень защиты передаваемой информации вырастет в разы. Ранее Илон Маск высмеял защиту популярного приложения WhatsApp и глобальной социальной сети Facebook.
-
Искусственные смолы: где купить и область применения
Люди создали много разных полезных соединений. В их числе и искусственные смолы. Производить синтетические смолы начали давно, еще в начале 20 века. Они отличаются своим составом, который, как и метод изготовления, влияет на их основные характеристики. У полимерных смол есть отличное, очень ценное качество: затвердевая, обеспечивать хорошую сцепку с другими материалами. В одних случаях для отвердения смоле необходимо только время, в других необходимо определенное воздействие (высокой температурой).
-
Сайты с отзывами: и объективно сориентируют, и могут дать подзаработать
Каждый день перед нами встает какой-либо выбор. В каком магазине купить продукты, одежду, присмотреть к новому сезону обувь, у какого врача можно лечиться, а какого лучше обойти стороной, в какой турфирме выгоднее покупать путешествие и т.д. Сориентироваться самому иногда бывает сложно. В этом случае можно воспользоваться сайтами с отзывами. Там клиенты, потребители оставляют свои отзывы о компаниях или специалистах, с которыми им приходилось иметь дело, честно высказывают мнение об их работе. Один из таких ресурсов с отзывами, к слову, tell-me.su.
-
Врач заявил о риске появления коронавируса у 80 процентов населения Земли
От 60 до 80% жителей земного шара могут заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV — от которого сейчас страдает материковый Китай. Такое шокирующее предсказание, как передает The Guardian, сделал ведущий гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян. Есть и другие свежие новости об этом этой инфекции.
-
Какое будущее у «будок по продаже дипломов»?
Заявление главы государства о необходимости «и дальше последовательно убирать вузы-«пустышки»» затронуло чувствительную тему. Все годы свободной России шел разговор о чудовищной профанации такой величайшей ценности, как образование. О неимоверно расплодившихся вузах, многие из которых были просто «будками по торговле дипломами», о юрфаках в вузах любого профиля и о том, какой ущерб это наносило и экономике, и морали.
-
Почти половина россиян готова отказаться от поездок на машине
Почти половина российских водителей готова отказаться от личного транспорта в пользу общественного, если стоимость бензина и в целом обслуживания автомобиля повысится. Треть россиян, которые не имеют собственного автомобиля, объясняют это тем, что им удобнее передвигаться на общественном транспорте. Недостаточно разнообразные маршруты и расписание — основные недостатки общественного транспорта, которые отметили и водители, и пешеходы.
-
Татьяна Устинова: «Я не верю в мир одиноких людей»
Автор детективных романов Татьяна Устинова отметила 20 лет своей писательской карьеры. О творческом кризисе, любви и неуверенности в себе Устинова рассказала корреспонденту "Собеседника".
-
Своих бы прокормить или почему россияне все реже усыновляют сирот
В 2019 году в России было усыновлено менее 11 тыс. детей, сообщил председатель Верховного суда России (ВС) Вячеслав Лебедев на совещании с судьями регионов.
-
Сколько можно показывать уродов по российскому ТВ?!
Крымский писатель и журналист П.Беседин в "Литературной газете" возмущается, что на ток-шоу федеральные телеканалы зовут совсем не тех, кого следовало бы:
-
В африканском Лимпопо львы загрызли 21-летнюю девушку
Львы загрызли 21-летнюю работницу в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо. Как сообщает Daily Mail, девушка по какой-то причине зашла к ним в вольер.
-
Где в Европе пенсионерам хуже всего живется? В Прибалтике
«Риск нищеты» среди пожилых в Эстонии составляет 54%. Именно такова в этой республике доля населения старше 65 лет, находящегося за чертой бедности. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза, сообщает Delfi со ссылкой на данные Eurostat.
-
Кашель многолик или почему он — не всегда сигнал о болезни
Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ им. Павлова Андрей Козырев рассказал о причинах возникновения кашля и способах его лечения. По словам врача, кашель не всегда является сигналом о болезни и не со всех случаях требует лечения.
-
Где это видано, чтобы собака на дерево леопарда загнала? Но в Приморье так и вышло!
Житель Приморья Иван Щербатюк приехал на рыбалку с собакой. Когда мужчина услышал ее сильный лай, то пошел проверить, что случилось. Оказалось, она загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда.
-
Молодежь любит в солярий ходить? Пусть лучше стороной его обходит
Представители Американской академии дерматологии пришли к выводу, что искусственный загар оказывает вредное канцерогенное воздействие на кожу.
-
Новорожденная дочь Миллы Йовович попала в больницу
Всемирно известная актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам плохую новость. Согласно последней информации, новорожденная дочь артистки серьезно заболела и сейчас находится в клинике.