В пяти городах Крыма появятся межрайонные онкоцентры

В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. (Российские чиновники активно взялись за наведение порядка в сфере здравоохранения на полуострове и открытие онкоцентров - езе один шаг на пути к этому. - прим. МГ.)



По его словам, амбулаторную онкологическую службу на межрайонном и межмуниципальном уровне Минздраву предстоит формировать в нынешнем и следующих годах. Министр заверил, что она позволит максимально быстро провести полное обследование и установить диагноз.

— В республике определены организации, на базе которых будут развернуты межрайонные онкоцентры, — отметил глава республиканского минздрава. — Такие центры появятся в Симферополе, Джанкое, Керчи, Феодосии и Евпатории.

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Сейчас в Симферополе функционирует Республиканский онкологический клинический диспансер имени Ефетова. В конце прошлого года там установили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. По словам главного врача онкоцентра Игоря Акиншевича, весной 2020 году в диспансере планируют установить новый линейный ускоритель.

Справка:

За последние десять лет в Крыму заболеваемость раком кожи выросла с 57,6 до 68 случаев на 100 тысяч населения, раком молочной железы - с 39,8 до 50,3, предстательной железы с 10,4 до 27,3.

В РФ раком в среднем болеют 193,1 человека на 100 тысяч населения, в Крыму - 227,3. У женщин среди заболеваний - на первом месте рак молочной железы, у мужчин - мочеполовой системы.

Среди основных причин смертности новообразования занимают второе место после болезней системы кровообращения.

В Крыму, как и в целом в России, самая высокая смертность от рака легкого.

При этом за пять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого смертность от злокачественных новообразований снизилась на 4,4 процента, но несколько больше стало умерших в первый год болезни. В целом в первый год после ее выявления умирает почти каждый пятый из всех заболевших, а около 63 процентов живут более пяти лет. Самые проблемные в этом плане сейчас Феодосия (тут за первый квартал смертность подскочила на 36 процентов), Евпатория и Бахчисарайский район.

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