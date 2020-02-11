В Приморье обнаружен «собачий концлагерь»

В Артеме Приморского края полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Такое решение было принято после проверки информации из соцсетей о жестоком обращении с животными в частном доме на Солнечной улице.

Ранее жительница Артема разместила на сайте change.org онлайн-петицию, в которой просит наказать местного жителя и его дочь за создание «концлагеря для собак», где животных, по ее данным, содержат в самых жестоких условиях, а потом убивают на мясо.

Виктория также опубликовала видео, где зафиксировано происходящее на участке.

...Такое впечатление, что наши соотечественники (да и все человечество в целом!) разделено сегодня на два лагеря: одни не жалеют времени, физических и моральных сил для помощи "братьям меньшим". Другие - изощряются в настоящем садизме по отношению к зверью. Свидетельством тому - наша хроника из жизни животных:

По инф. rosbalt.ru

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