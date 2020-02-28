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В Приморье чиновника за взятки оштрафовали на 2 миллиона
По инф. Российской газеты   
28 Февраля 2020 г.
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В Приморском крае осудили бывшего заместителя начальника управления землепользования и застройки администрации Находки.

В Приморье чиновник заплатит 2,2 млн за получение взятки

Установлено, что житель обратился в ведомство с просьбой предоставить участок под стройку дома. Обвиняемый через посредника предложил за вознаграждение без каких-либо препятствий помочь в согласовании вопроса.

Преступление не было осуществлено, поскольку соучастник был задержан сотрудниками полиции.

В результате за покушение на получение должностным лицом взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ) суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок четыре года и шесть месяцев. Кроме того, осужденный заплатит штраф в размере 2,2 миллиона рублей.

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