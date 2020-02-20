|
В поселке Лесной Иркутской области сотрудница местного почтового отделения спасла от смерти одинокую пенсионерку. Пожилая женщина несколько дней лежала одна в неотопленном доме и обморозила руки.
Работница почты заподозрила неладное, когда старушка не пришла за пенсией. Она пошла к ней домой и увидела, в каком состоянии пенсионерка находится, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Шелехова Сергей Липин.
«К делу была подключена полиция. К сожалению, бабушку обнаружили в доме с обморожением рук. Оказалось, что дома у нее отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя», — написал градоначальник.
Женщину госпитализировали.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Приангарье старушка едва не замерзла в своем доме
В поселке Лесной Иркутской области сотрудница местного почтового отделения спасла от смерти одинокую пенсионерку. Пожилая женщина несколько дней лежала одна в неотопленном доме и обморозила руки.
-
Первоапрельское счастье: социальные пенсии поднимутся на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля текущего года будут проиндексированы на 6,1%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
-
В Китае коронавирус вновь проявился у вылечившихся пациентов. Тревожно...
В Китае врачи обнаружили повторное появление коронавируса у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц. (Неутешительное известие, прямо скажем... прим. МГ.)
-
Режим «черного неба» в Красноярске: горожане тревожатся все больше
Красноярцы создали очередную онлайн-петицию против загрязнения воздуха. Новую волну возмущения у горожан вызвал черный смог, окутавший город в минувшие выходные.
-
Украина надеется вернуть контроль над Донбассом и уповает на ООН
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
-
Халатность взрослых снова привела к трагедиям с детьми. Сколько уже можно-то?!
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
-
Путин порассуждал о жизни на 10 тыс 800 руб в месяц
Жительница Петербурга задала президенту России вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Опубликовано видео разговора Владимира Путина с горожанами у памятника Анатолию Собчаку (президент навестил свой родной город на Неве).
-
Алсу откровенно призналась, что купила голоса для своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Певица Алсу рассказала, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.
-
Решение о выплате маткапитала на первенцев движется к принятию
Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий действие программы материнского капитала.
-
Почти четверть детей не довольна обедами в школах: невкусно и некрасиво
Около 24% российских школьников не довольны обедами в учебных заведениях. Им не нравится вкус и внешний вид пищи.
-
Это интересно: в Англии врачи смогут игнорировать пациентов-расистов и сексистов
Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) разработала новые правила, в соответствии с которыми врачи могут отказаться лечить пациентов, которые проявили по отношению к ним сексизм или расизм, сообщает ведомство.
-
В Германии отреставрировали древнейший римский кинжал, найденный на кладбище
Немецкие ученые сообщили о завершении работы по реставрации уникального римского кинжала, найденного во время археологических раскопок в апреле 2019 года в городе Хальтерн (Северный Рейн — Вестфалия). Кинжал, поверхность которого была раньше полностью покрыта толстым слоем корродированного металла, теперь выглядит так, что его можно принять за современную копию древнего оружия.
-
По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы
Между Керчью и Анапой с 7 марта будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы, сообщает Минтранс России.
-
Адвокат Петросяна прокомментировал перевод денег Степаненко
Как всем известно, до сих пор остаётся неурегулированной финансовая сторона развода известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На днях бурно обсуждалась новость о том, что в качестве компенсации за отказ от раздела имущества Степаненко получила от экс-супруга почти миллиард рублей.
-
Ушел из жизни скульптор Анатолий Бичуков
19 февраля в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве.
-
Самоубийств среди военных становится больше. Тревожно...
Суммарная доля преступлений, связанных с неуставными проявлениями и рукоприкладством среди военнослужащих в 2019 году составила около 12% от общего числа преступлений, допущенных в войсках.
-
Жутко: 14-летняя внучка убила бабушку за замечание об уборке
В Ставропольском крае школьницу подозревают в убийстве пенсионерки. (Подростковая жестокость - это бич последнего времени. Дети порой оказываются гораздо безумнее взрослых... прим. МГ.)
-
Выйти из «Свидетелей Иеговы»: каково это? Испытано на себе
Из 35 лет жизни 19 лет наш герой был сектантом. Он «исповедовался» о своем пребывании в секте «Свидетелей Иеговы» (В России деятельность «свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена), прозрении и уходе из братства.
-
Чиновник Минкульта признал вину по делу о хищении денег на реставрацию Соловков
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, признал вину по делу о хищении более 20 млн рублей бюджетных средств, передает ТАСС.
-
Как помочь детям с математикой в 6 классе?
Дополнительная литература по математике — это хорошее подспорье в учебе и для самих школьников, и для их родителей. Каждый ученик, желающий хорошо усвоить пройденную тему, не ограничивается только заданиями из учебника. Старый материал требует повторения, а новый — лучшего закрепления.