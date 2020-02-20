В Приангарье старушка едва не замерзла в своем доме

В поселке Лесной Иркутской области сотрудница местного почтового отделения спасла от смерти одинокую пенсионерку. Пожилая женщина несколько дней лежала одна в неотопленном доме и обморозила руки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Работница почты заподозрила неладное, когда старушка не пришла за пенсией. Она пошла к ней домой и увидела, в каком состоянии пенсионерка находится, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Шелехова Сергей Липин.

«К делу была подключена полиция. К сожалению, бабушку обнаружили в доме с обморожением рук. Оказалось, что дома у нее отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя», — написал градоначальник.

Женщину госпитализировали.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...