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В Приангарье старушка едва не замерзла в своем доме
По инф. "Российской газеты"   
20 Февраля 2020 г.
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В поселке Лесной Иркутской области сотрудница местного почтового отделения спасла от смерти одинокую пенсионерку. Пожилая женщина несколько дней лежала одна в неотопленном доме и обморозила руки.

В Приангарье старушка едва не замерзла в своем доме. Но сотрудница почты вовремя пришла

Работница почты заподозрила неладное, когда старушка не пришла за пенсией. Она пошла к ней домой и увидела, в каком состоянии пенсионерка находится, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Шелехова Сергей Липин.

«К делу была подключена полиция. К сожалению, бабушку обнаружили в доме с обморожением рук. Оказалось, что дома у нее отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя», — написал градоначальник.

Женщину госпитализировали.

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